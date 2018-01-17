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В Липецке клиент отсудил у автосалона 3,58 млн рублей за ржавый KIA Sportage

Сегодня, 11:53

Житель Липецка остудил у автосалона 3,58 млн рублей за некачественную иномарку KIA Sportage, которая спустя три года после покупки начала ржаветь.

В 2014 году житель Липецка приобрёл в кредит автомобиль KIA Sportage. Его стоимость было немного выше 1 млн рублей. Гарантию автосалон установил на пять лет или же на 150 тысяч километров пробега. Кредит на покупку был оформлен на сумму в 700 тысяч. За всё время липчанин переплатил банку проценты в сумму около 200 тысяч рублей.

В мае 2017 года мужчина обнаружил на своём KIA Sportage следы коррозии метала. Тогда он обратился к официальному дилеру с требованием возврата денег или же замены товара. Однако без суда решить конфликт не получилось.

Липчанин подал иск в Задонский районный суд. В результате специальная комиссия провела автоэкспертизу, по итогам которой выяснилось, что у иномарки есть недостаток красочного покрытия в виде коррозии. Последнее является проявлением заводского дефекта.

В конечном итоге суд постановил взыскать с автодилера 3,58 миллиона рублей. Такая сумма получается, исходя из цены машины, выплаченных процентов банку и неустойки, а также компенсации морального вреда, штрафов и судебных расходов, которые оплачивал истец.


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