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Телеком- и медиакомпании РФ намерены создать Инфокоммуникационный кодекс

Сегодня, 14:28

Телеком- и медиакомпании РФ сообщили, что намерены создать Инфокоммуникационный кодекс. Это будет единый документ, который заменит сразу несколько законов, действующих ныне в этой сфере.

Первую версию этого документа разработчики обещают выпустить до конца марта. Кодекс создаётся компанией Boston Consulting Group. Стоимость контракта – 600 тысяч долларов.

Новый документ получит статус государственного, если будет рассмотрен и одобрен правительством и законодателями.

По мнению специалистов, законы, регулирующие деятельность телекоммуникационных и медийных компаний, направлены на проведение технических регулировок. Они просто не успевают за быстро развивающимися в этой сфере отношениями.

Новый кодекс призван исключить подобное. Помимо того, документ должен предусмотреть возможности рисков, заложенных в обмене информацией между различными устройствами, а также связанных с защитой персональных данных.

Идея о необходимости создания Инфокоммуникационного кодекса возникла около десяти лет назад. Сейчас она может получить своё воплощение в жизнь.


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