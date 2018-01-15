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МВД предлагает исключить из КоАП штрафы за домашние побои

Сегодня, 10:53

МВД вместе с Минюстом предлагают исключить из КоАП штрафы за нанесение домашних побоев. После этого за данное нарушение может последовать лишь два вида наказания.

Это либо административный арест до 15 суток, либо до 120 часов выполнения обязательных работ. Информация подтверждена пресс-службой МВД.

Год назад побои в семье стали расцениваться как административные правонарушения. Это касалось лишь тех случаев, когда они произошли впервые.

При этом, под данными побоями понимаются те, что не причинили здоровью тяжких последствий, а нанесли лишь физическую боль. В частности, это может быть затрещина или шлепок.

Вследствие этого отсутствует необходимость проводить судмедэкспертизы и заниматься административным расследованием.


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