В РФ на этой неделе подадут первые иски к Apple из-за замедления работы

Сегодня, 10:06

В РФ на этой неделе пользователи предыдущих поколений iPhone подадут первые иски к Apple, связанные с искусственным замедлением их работы. Этим займутся юристы Lex Borealis и NLF Group.

Данные компании будут представлять интересы ряда физических лиц, пользующихся смартфонами Apple предыдущих поколений. Они оплачивают самостоятельно все судебные издержки в обмен на долю в компенсации.

Юристы не отрицают, выиграть судебные процессы будет не просто. Придётся доказать наличие у производителя злого умысла. Сейчас количество истцов – 10 человек. Совокупная сумма претензий – несколько десятков миллионов рублей. Если дела завершаться успехом, количество истцов может вырасти до нескольких сотен.

О том, что Apple преднамеренно тормозит работу iPhone более ранних выпусков, стало известно в декабре. Корпорация признала факт и сообщила, что пошла на это в целях продления срока службы этих девайсов.

Во множестве стран к «яблочной» корпорации уже предъявлены многомиллионные иски. Теперь к ним присоединится и Россия. Эксперты Barclays предполагают, что общий размер ущерба Apple в результате судебных решений может достичь 10 млрд долларов.