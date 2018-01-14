СК предлагает ужесточить наказание за невыплату заработной платы

Вчера, 22:20

Александр Бастрыкин глава Следственного Комитета Российской Федерации заявил о том, что намерен ужесточить наказания за невыплату заработной платы.

"При этом также не стоит забывать о том, что руководство компаний-должников нужно освобождать от ответственности при погашении задолженности", - выразился глава СК РФ.

На данный момент следовательный комитет ведет дело, а именно пытается добиться возмещения ущерба, которое причинено сотрудникам.

За несвоевременную выплату людям зарплат, Следственный Комитет предлагает поднять сумму штрафов и назначить наказание в виде четырех лет строгого режима работадателям.