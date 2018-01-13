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В Санкт-Петербурге 400 сотрудников ГИБДД лишатся работы

Сегодня, 15:28

Алексей Семенов, руководящий управлением ГИБДД Санкт-Петербурга, анонсировал предстоящее увольнение сразу 400 инспекторов в 2018 году. Лишившиеся работы стражи порядка смогут перейти на службу в МВД.

Каждый 4-й сотрудник ГИБДД Санкт-Петербурга готовится распрощаться с любимой работой. В 2018 году местное управление дорожной полиции планирует как снять с занимаемых должностей определенных инспекторов, так и сократить вакантные места. Для уволенных работников ГИБДД намечающаяся «чистка» не станет большим горем, так как они смогут тут же перейти на службу в петербургское МВД.

Отметим, массовые увольнения инспекторов в 2018 году пройдут по всей России. В настоящее время в ГИБДД работают 55 тысяч человек, у 10 тысяч из которых в скором времени заберут жезл и салатовую жилетку.


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