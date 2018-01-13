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В Петербурге многодетная мать 5 лет получала «внеочередное» жильё

Сегодня, 13:16

Многодетная мать находилась в очереди за «внеочередным» жильём целых 5 лет. Случай произошёл в Санкт-Петербурге. История получила огласку после того, как женщина в августе 2017 года обратилась к городскому уполномоченному по правам человека Александру Шишлову.

По заявлениям местных информационных агентств, после вмешательства чиновника многодетная мать практически сразу же получила 3-комнатную квартиру. Как стало известно, жительница Петербурга является матерью троих детей, все они несовершеннолетние, а один инвалид.

Сообщается, что петербурженку решили включить в список людей, которые должны получить жильё вне очереди ещё в 2016 году. Но, как уточняет пресс-служба городского Уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, реализовать право на получение жилого помещения многодетная мать не смогла до обращения к городскому чиновнику.


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