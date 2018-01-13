В Челябинске фотограф и модели судятся из-за снимков

Сегодня, 12:02

Модель из Челябинска попыталась отсудить у женщины-фотографа компенсацию за нравственные страдания. Однако Миасский городской суд отказал ей, сославшись на отсутствие доказательств вины ответчика.

В 2016 году к фотографу пришла челябинская модель, сделавшая несколько снимков на 1300 рублей. Позднее еще одна девушка сделала фотосессию с собаками, также заплатив за работу мастера снимков. Фотограф переслала моделям результаты работы по сети, а через время они появились в прессе. Дабы взыскать деньги за нарушение авторских прав, мастер снимков обратилась в суд, потребовав выплату в размере 200 тысяч рублей. Одна из моделей также не стала молчать, запросив компенсацию за нравственные страдания в размере 50 тысяч.

Миасский городской суд Челябинска решил не удовлетворять иски обеих сторон, сославшись на отсутствие доказательств.