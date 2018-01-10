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«Просвещение» потребовало 4 млрд рублей за похожую обложку

Вчера, 22:11

Издательство «Просвещение» намерено судиться с издательским центром «Вентана-Граф» из-за использования сходного изображения на обложках учебников. Иск уже предъявлен и по нему ИЦ должен выплатить истцу почти четыре миллиарда рублей.

Юристы «Просвещения» считают, что иск вполне обоснован, как и обозначенная в нем сумма материального ущерба. Использование товарного знака самого крупного в России издательства изначально ориентированного на выпуск учебной и методической литературы, является не только нарушением авторских прав, но и присвоением имиджевого статуса издательства.

В свою очередь, сторона ответчика намерена оспаривать подобные утверждения. По мнению «Вентана-граф», именно «Просвещение» в одностороннем порядке, действуя с позиции монополиста, присвоило знак, который обозначает всю литературу, касающуюся учебной сферы в Российской Федерации. Между тем, два месяца назад юристы «Просвещения» отсудили у издательства «Экзамен» 63 миллиона 400 тысяч рублей по аналогичному иску.


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