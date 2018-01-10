VistaNews.ru


В Чите женщина выплатит 800 тысяч рублей незаконно полученной пенсии

Сегодня, 12:29

В Чите состоялся судебный процесс, в котором истцом выступил Пенсионный фонд Российской Федерации. Местная жительница обязана выплатить государству 800 тысяч рублей, которые незаконно получила в виде пенсии за погибшего мужа, который был военнослужащим.

По версии представителей Пенсионного фонда России, жительница Читы, потеряв десять лет назад мужа, получала его пенсию. Так как ранее являлась домохозяйкой на иждивении сотрудника Министерства обороны РФ. Однако спустя год, женщина при оформлении собственной пенсии по старости, не упомянула о том, что уже получает государственную субсидию.

Ситуация прояснилась только в конце прошлого года, когда в области происходила плановая сверка регионального Пенсионного фонда. Суд, учтя все обстоятельства, не стал привлекать женщину к ответственности. Однако незаконно полученные средства пенсионерка обязана вернуть в течение последующих лет, так как единовременно внести требуемую сумму женщина не в состоянии. Защита истицы согласилась с решением суда.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.