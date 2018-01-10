В Чите женщина выплатит 800 тысяч рублей незаконно полученной пенсии

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В Чите состоялся судебный процесс, в котором истцом выступил Пенсионный фонд Российской Федерации. Местная жительница обязана выплатить государству 800 тысяч рублей, которые незаконно получила в виде пенсии за погибшего мужа, который был военнослужащим.

По версии представителей Пенсионного фонда России, жительница Читы, потеряв десять лет назад мужа, получала его пенсию. Так как ранее являлась домохозяйкой на иждивении сотрудника Министерства обороны РФ. Однако спустя год, женщина при оформлении собственной пенсии по старости, не упомянула о том, что уже получает государственную субсидию.

Ситуация прояснилась только в конце прошлого года, когда в области происходила плановая сверка регионального Пенсионного фонда. Суд, учтя все обстоятельства, не стал привлекать женщину к ответственности. Однако незаконно полученные средства пенсионерка обязана вернуть в течение последующих лет, так как единовременно внести требуемую сумму женщина не в состоянии. Защита истицы согласилась с решением суда.