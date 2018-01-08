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Правительство РФ запретило жечь траву и разводить костры возле дорог

Сегодня, 09:43

Российским правительством были утверждены очередные необходимые изменения противопожарного режима. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что для хозяев участков, которые находятся на границе городов, сёл, а также и дачных участков, установлено новое требование. Оно гласит, что владельцы таких домов должны регулярно косить траву и убирать мусор на всей своей территории.

В постановлении говорится, что также правительство установило и запрет на разведение костра, выжигание травы и сжигание мелкого хвороста на границах отвода и в придорожных полосах автодорог, путепроводов и продуктопроводов, а также в охранных железнодорожных зонах.


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