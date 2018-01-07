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Фирму из Орла наказали за неправильные стены и полы на складе

Вчера, 19:52

Сотрудники теруправления Росельхознадзора в Орловской области привлекли к административной ответственности местную фирму, занимающуюся торговлей лекарственными средствами ветеринарного назначения, за неправильные стены и полы. Помещение, в котором хранилась продукция организации, не отвечало установленным требованиям.

В ведомстве пояснили, что был проверен склад предприятия на улице 2-й Курской. Как выяснилось, полы и стены здесь не имели гладкого, устойчивого к влажной уборке и дезинфекции, покрытия. Хранение здесь лекарственных средств является нарушением закона. В итоге, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Местный суд уже вынес решение по данному делу, однако, какое именно наказание было определено, в ведомстве не уточнили.

Ранее мы писали, что ФАС оштрафовала телеканалы НТВ и «Рен ТВ». Поводом для санкций стало превышение предельно допустимых параметров звука во время демонстрации рекламного блока.


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