Власти РФ сократили перечень документов для усыновления детей

Сегодня, 09:49

Власти РФ сократили перечень официальных необходимых документов, предназначенных для усыновления детей. Соответствующее постановление было подписано Дмитрием Медведевым, главой правительства.

Согласно документу, из перечня необходимых документов исключаются справки о собственности на жилье или о праве на его пользование, об отсутствии судимости, о пенсионном обеспечении и копия финансового отчета с места проживания. Соответствующие справки будут запрашиваться представителями органов опеки и попечительства у уполномоченных ведомств в порядке информационного взаимодействия между органами.

Новое постановление было просмотрено и подписано Дмитрием Медведевым. Теперь процедура усыновления ребенка из детского дома будет намного упрощенней, что позволит многим добросовестным гражданам стать родителями, а сироте обрести маму и папу.