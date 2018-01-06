VistaNews.ru


Власти РФ сократили перечень документов для усыновления детей

Сегодня, 09:49

Власти РФ сократили перечень официальных необходимых документов, предназначенных для усыновления детей. Соответствующее постановление было подписано Дмитрием Медведевым, главой правительства.

Согласно документу, из перечня необходимых документов исключаются справки о собственности на жилье или о праве на его пользование, об отсутствии судимости, о пенсионном обеспечении и копия финансового отчета с места проживания. Соответствующие справки будут запрашиваться представителями органов опеки и попечительства у уполномоченных ведомств в порядке информационного взаимодействия между органами.

Новое постановление было просмотрено и подписано Дмитрием Медведевым. Теперь процедура усыновления ребенка из детского дома будет намного упрощенней, что позволит многим добросовестным гражданам стать родителями, а сироте обрести маму и папу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.