В Петербурге пассажиры смогут бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах

Вчера, 20:34

В городе Санкт-Петербурге возбудили административный акт против железнодорожного вокзала насчет бесплатного посещения туалетов. Жалоба поступила в суд на РЖД от женщины, прибывшей на Витебский вокзал.

Она сообщила, что не смогла без оплаты воспользоваться туалетом. С 4 января посещение туалетов на железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга стало бесплатным. По факту нарушения Роспотребнадзор наложил штраф на РЖД в сумме 20 тысяч рублей, но организация не согласилась с данным решением. Все помещения туалетов и уборных были сданы в аренду. Но суд не принял отрицания администрации вокзала.

Все пассажиры без исключения имеют равные права, независимо от купленного билета и его назначения. Никакая сдача в аренду не осовбождает от ответственности. Таким образом, вокзал обязан обеспечить надлежащее отношение к своим клиентам.