VistaNews.ru


В Пензе появится интернет-ресурс для обсуждения законов

Сегодня, 15:18

По согласованию правительства Пензы, нововведение будет являться единым ресурсом для выкладывания законопроектов. Для этого в нормативно-правовых актах всех ведомств должны быть нужные поправки.

Данное мероприятие связано с проведением антикоррупционной экспертизы в Пензенской области. Нужный раздел сайта правительства организовывает регулирование технологий и связи до 1 марта текущего года.

Как утверждает областное правительство, сам раздел должен стать единственным региональным ресурсом для размещения проектов. До 1 марта все органы власти обязаны привести в порядок весь пакет документов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.