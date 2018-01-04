В Пензе появится интернет-ресурс для обсуждения законов

Сегодня, 15:18

По согласованию правительства Пензы, нововведение будет являться единым ресурсом для выкладывания законопроектов. Для этого в нормативно-правовых актах всех ведомств должны быть нужные поправки.

Данное мероприятие связано с проведением антикоррупционной экспертизы в Пензенской области. Нужный раздел сайта правительства организовывает регулирование технологий и связи до 1 марта текущего года.

Как утверждает областное правительство, сам раздел должен стать единственным региональным ресурсом для размещения проектов. До 1 марта все органы власти обязаны привести в порядок весь пакет документов.