Коллекторы с 1 января заработали по новым правилам

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Коллекторы с 1 января начали работать по новым правилам. Теперь вымогать деньги у граждан любыми способами запрещается. Соответствующие поправки в законопроект внесли в 2017 году.

Теперь коллектор является не «вымогателем», а лицом, являющимся официальным посредником между должником и финансовым учреждением. В новом законе есть чёткие пункты, которые описывают, к каким методам можно прибегать, а к каким нет. Вдобавок, за любые нарушения коллекторов будут штрафовать.

По словам Сергея Крылова, занимающего должность начальника «Лиги защиты», многие коллекторские конторы ушли с рынка, так как просто не соответствуют всем необходимым требованиям. Для них это стало определённого родом «барьером», который преодолеть смогли далеко не все. В текущем году уже несколько лиц заплатили официальные штрафы, так как привыкли работать по старым правилам.

Отдельным пунктом прописаны и методы по требованию погашению задолженностей конторами, которые предоставляют микрозаймы. Регулятором в данном процессе теперь выступает служба судебных приставов.