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Госдума может ввести чёрные списки дебоширов в поездах и автобусах

Сегодня, 11:16

Госдума может ввести в РФ чёрные списки дебоширов для запрета их проезда в поездах и автобусах по маршрутам дальнего следования. Предложение внесено Общероссийским объединением пассажиров.

Оно уже на рассмотрении думского профильного комитета. Предложение касается ограничений по междугородним и международным поездкам. Для приобретения билета на такие рейсы необходимо предъявление паспорта.

Подобная мера, считают авторы инициативы, защитит пассажиров от неадекватного поведения попутчиков. При этом произойдёт повышение комфортности и безопасности на маршрутах.

Предлагается, чтобы решение, создавать или нет чёрные списки, принимали перевозчики. В Госдуме уже сделано заявление о том, что депутатами, скорее всего, данная инициатива будет поддержана.

Авиаперевозчики, начиная с декабря, уже получили право создавать подобные списки. Только у «Аэрофлота» в данный документ уже занесено больше 10 тысяч «дебоширов».

Авиапассажир, подвергнутый административному наказанию за соответствующий вид нарушения и оказавшийся в реестре конкретной компании, по закону лишён права пользоваться её услугами в течение года.


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