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В Москве появятся флагманские центры госуслуг в 2018 году

Сегодня, 13:36

В Москве появятся флагманские центры госуслуг «Мои документы» в 2018 году. Об этом сообщил в Twitter мэр Сергей Собянин. На данный момент в столице России активно работают 127 центра, оказывающих помощь москвичам.

 Стало известно из социальной сети Twitter, что в этом году планируется открытие новых флагманских центров государственных услуг. Такую информацию предоставил своим подписчикам мэр города Москвы.

Так, Сергей Собянин подвел итоги 2017 года, отметил эффективность деятельности центров «Мои документы». И, как результат, оговорил презентацию открытия совершенно новых в своем роде центров помощи гражданам. Отличительной чертой новых офисов станет более высокий сервис и расширенный список услуг, которые будут предлагать москвичам.

Согласно опросу москвичей, такие центры существенно им упрощают жизнь и ограждают от бюрократизма бумажной волокиты.


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