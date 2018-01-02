Собянин поделился планами по развитию центров госуслуг на 2018 год

Вчера, 21:03

В течении 2018 года в Москве откроют новые флагманские центры "Мои документы", в которых расширят список предоставляемых услуг, а уровень обслуживания станет еще выше. Такую информацию опубликовал в своем блоге в Twitter мэр столицы РФ Сергей Собянин.

Он написал, что по итогам 2017 года в каждом районе города были открыты центры госуслуг, которые расширили список предоставляемых услуг до 170, теперь в них возможно даже привиться, а в течение этого года флагманские офисы откроют еще.

В декабре мэр Москвы подписал новое постановление, которое приведет к единому стандарту условия обслуживания заявителей и содержит правила для работников данных центров. Так, офисы теперь будут оказывать услуги по копированию и сканированию документов, консультировать посетителей по вопросам получения каких-либо услуг в электронном виде.

На сегодняшний день в Москве функционируют 127 центров, из которых 125 расположены в каждом из районов города, а 2 центра в ТиНАО. В 19 офисах работают пункты по приему и выдаче документов, и мобильный офис. Каждый день данные центры оказывают услуги более 70 тысячам человек.