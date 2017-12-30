VistaNews.ru


В Улан-Удэ должник по ипотеке не хотел отдавать кредитору балкон

Сегодня, 14:32

В Улан-Удэ суд был вынужден рассматривать неординарный иск, поданный должником по ипотеке. Мужчина соглашался с решением отдать в счет непогашенного кредита квартиру, но без балкона.

Истец аргументировал свое требование тем, что балкон не входил в общую площадь квартиры, которую он приобрел на кредит, взятый в банке. По мнению должника, балкон не может быть у него отобран, потому что не являлся объектом займа. Представители банка, в свою очередь, заявили, что такая позиция является неаргументированной казуистикой, так как балкон не является субъектом недвижимости. Неясно, что хотел делать мужчина с балконом чужой уже квартиры, если бы суд пошел ему навстречу. Наверное, продал бы его новым собственникам отдельно. Однако решение судей было не в пользу истца. Квартиру придется отдавать банку целиком. Должник остался без жилья и даже без «кусочка» недвижимости площадью в 87 десятых квадратного метра.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.