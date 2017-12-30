В Улан-Удэ должник по ипотеке не хотел отдавать кредитору балкон

Сегодня, 14:32

В Улан-Удэ суд был вынужден рассматривать неординарный иск, поданный должником по ипотеке. Мужчина соглашался с решением отдать в счет непогашенного кредита квартиру, но без балкона.

Истец аргументировал свое требование тем, что балкон не входил в общую площадь квартиры, которую он приобрел на кредит, взятый в банке. По мнению должника, балкон не может быть у него отобран, потому что не являлся объектом займа. Представители банка, в свою очередь, заявили, что такая позиция является неаргументированной казуистикой, так как балкон не является субъектом недвижимости. Неясно, что хотел делать мужчина с балконом чужой уже квартиры, если бы суд пошел ему навстречу. Наверное, продал бы его новым собственникам отдельно. Однако решение судей было не в пользу истца. Квартиру придется отдавать банку целиком. Должник остался без жилья и даже без «кусочка» недвижимости площадью в 87 десятых квадратного метра.