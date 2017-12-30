Судебные приставы с 1 января переходят на безналичный расчёт

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С 1 января 2018 года судебные приставы-исполнители начнут принимать все платежи должников только через терминалы с использованием карт банков, либо же онлайн.

Информацию о данном нововведении рассказали представители пресс-службы Кировского областного Управления Федеральной службы судебных приставов.

Теперь кировчане получат возможность погасить свои долги при помощи карты банка через терминалы, которые находятся в отделениях судебных приставов и в любых банках, а также в отделениях связи.

Кроме этого, оплатить свой долг граждане смогут и на официальном сайте Кировского областного УФССП при помощи популярных платёжных электронных систем, таких как Qiwi, WebMoney, «Оплата госуслуг» и так далее. Для этого нужно открыть раздел «Банк данных исполнительных производств».

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 декабря, капитализация криптовалюты Ripple стала больше 80 миллиардов долларов США. Такой показатель позволил ей стать второй криптовалютой по данному показателю в мире после биткоина.