В Новосибирске неплательщики алиментов строят горки и лепят снеговиков

Сегодня, 12:21

В Новосибирске Служба судебных приставов нашла оригинальный способ воздействия на совесть отцов, которые не платят алименты своим оставленным детям. В одном из районов города недобросовестных алиментщиков обязали построить детскую горку и слепить гигантского снеговика.

Более ста должников, которые нерегулярно оказывают положенную по закону материальную помощь своим детям, в канун Нового года отправились на общественные работы. В частности, на одной из улиц города нерадивые отцы должны построить для чужих детей большую горку с ледяным покрытием и украсить детскую площадку большой фигурой снеговика.

По мнению приставов Новосибирска, работа среди играющих вокруг малышей заставит должников вспомнить и о своих детях, которым наверняка нужны новые, красивые санки и удобная зимняя одежда. Служители закона уже заметили изменения в настроениях у некоторых должников. В частности в УФССП представлены более 30 платежных документов по перечислению необходимых средств.