VistaNews.ru


В Новосибирске неплательщики алиментов строят горки и лепят снеговиков

Сегодня, 12:21

В Новосибирске Служба судебных приставов нашла оригинальный способ воздействия на совесть отцов, которые не платят алименты своим оставленным детям. В одном из районов города недобросовестных алиментщиков обязали построить детскую горку и слепить гигантского снеговика.

Более ста должников, которые нерегулярно оказывают положенную по закону материальную помощь своим детям, в канун Нового года отправились на общественные работы. В частности, на одной из улиц города нерадивые отцы должны построить для чужих детей большую горку с ледяным покрытием и украсить детскую площадку большой фигурой снеговика.

По мнению приставов Новосибирска, работа среди играющих вокруг малышей заставит должников вспомнить и о своих детях, которым наверняка нужны новые, красивые санки и удобная зимняя одежда. Служители закона уже заметили изменения в настроениях у некоторых должников. В частности в УФССП представлены более 30 платежных документов по перечислению необходимых средств.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.