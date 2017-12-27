Верховный суд РФ получил официальный иск от Telegram на ФСБ

Вчера, 20:57

Компания Telegram подала иск в Верховный суд России на решение ФСБ 26 декабря. Правозащитники считают декодирование частных сообщений пользователей мессенджера недопустимым явлением.

Верховный суд России получил официальный иск от юристов Telegram по поводу отмены приказа ФСБ о дешифровке сообщений, который вступил в силу с 19 июля прошлого года. Правозащитники считают данное введение грубым нарушением прав о личной информации и просят Верховный суд России учесть все обстоятельства и отменить данную ранее директиву. Иск официально прошел регистрацию с 26 декабря.

В ближайшие три дня станет ясно, будет ли судья рассматривать данную претензию или оставит все без изменений. В компании Telegram говорят, что тайна переписки между абонентами не может быть ограничена на общих понятиях. Для установки лимита на сообщения и их состав должны быть законодательные причины относительно отдельных авторов. В противном случае, это может быть внедрением в личные сведения.