Сегодня, 10:16

В России создадут единый реестр для обеспечения жильем детей-сирот. Такой законопроект правительство внесло в Государственную Думу.

Руководство страны постоянно заботится о судьбе детей, которые остались без родительской опеки. В стране существует ряд программ, которые помогают сиротам получить образование, рабочее место, достойный уровень жизни. Одной из проблем для такой категории детей всегда было жилье.

Для этого в РФ существует специальная программа, которая обеспечивает детей-сирот собственным жильем. Для усовершенствования процедуры предоставления жилья такой категории детей, в правительстве РФ разработали новый законопроект, который предусматривает создание единого реестра. В него будут вноситься сироты со всей России, которые имеют право на получение такого жилья.

Подать документы для внесение сироты в данный реестр смогут как местные органы власти, так и его официальные представители. Контроль за выполнением такой нормы возлагается на местные органы опеки и попечительства.

Одним из нововведений данного законопроекта является возможность покупки жилья для сирот у физических лиц. Это упростит процедуру и поможет обеспечить жильем как можно больше обездоленных детей.