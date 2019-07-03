Клещи и комары атакуют. В Ростове чрезвычайно тяжелая ситуация

Вчера, 20:50

Власти города признали нехватку средств защиты от насекомых, дошло уже до того что их в квартиры приносят домашние животные.

Самой главной причиной вероятнее всего служит то, что акарицидная обработка проводится либо недобросовестно, либо она недостаточно. В городе чрезвычайно тяжелая ситуация, жительницы Ростова 2 июля 2019 года принесла клеща из супермаркета. Уже более 5 тысяч укушенных в Ростовской области. Число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой растет. Ситуация с кровососущими очень напряжённая и практически неконтролируемая. Выход из такой ситуации только один, люди должны сами защитить себя. Но и тут возникает большая проблема, катастрофически не хватает синтетических веществ, которые смогут защитить людей от кровососущих.В области продолжаются вести противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха, а также сельскохозяйственных животных. Большинство территорий Ростовской области являются эндемичными, при обращении в медицинские учреждения по поводу присасывания клеща за пострадавшим устанавливается наблюдение в течение 14 дней с ежедневной двукратной термометрией.

Остается только одна надежда на торговлю и на бдительность жителей. Город просит торговые сети активизировать работу с поставщиками по дополнительным поставкам в эпидемический сезон эффективных средств индивидуальной защиты населения от клещей и комаров.