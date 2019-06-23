И Сибирь под пилы раздадут? Экологи предрекают высыхание Байкала и уничтожение тайги

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Всего несколько дней осталось до того, как будет принят закон, разрешающий вырубку ценных пород дерева.

1 июля 2019 года должен вступить в силу закон, который позволяет сократить площадь лесных насаждений вокруг нерестовых водоемов до 50 метров. На данный момент полоса насаждений составляет минимально тысячу метров.

В случае, если закон будет принят, российской экологии, если верить экспертам-природозащитникам, будет нанесен непоправимый урон. Активисты из общества по защите окружающей среды намерены 25 июня подать петицию в администрацию президента, с помощью которой надеются повернуть вспять закон, иначе, как уверяют экологи, всю Сибирь буквально раздадут под пилы.

Эксперты уверяют, что леса вокруг нерестовых водоемов предохраняют их от загрязнения и высыхания, служат естественным барьером от мусора как природного, так и техногенного происхождения. Однако учитывая все растущую потребность в древесине лесозаготовителей, ситуация такова, что единственные привлекательные леса – это как раз те самые барьерные насаждения. В случае их вырубки, восстановление станет невозможным.

При этом есть вариант, когда будут и волки сыты и овцы целы – вырастить хозяйственный лес. Для этого при грамотном подходе необходимо всего от 10 до 20 лет, но коммерсанты не хотят ждать так долго, поэтому могут нанести российской экосистеме непоправимый урон. После промышленной вырубки о восстановлении лесов можно забыть.

Под угрозой в первую очередь окажутся реки, которые питают Байкал, вследствие чего главная гордость страны просто высохнет. Следующим шагом будет уничтожение тайги, ведь если сгорел сарай, что помешает поджечь избу?