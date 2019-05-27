Атмосфера накалена: выбросы метана достигли рекордных темпов

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Возрастающая скорость выбросов может пагубно сказаться на экологии.

После многочисленных исследований, ученые из Национального управления по океану и атмосфере (NOAA) обнаружили, что выбросы метана в атмосферу в 2013-2018 годах выросли на 50%, по сравнению с предыдущей пятилеткой. Это беспрецедентное повышение, заявляют ученые.

«С 2006 года мы наблюдаем значительный рост выбросов. Степень этих выбросов не только растет, но и ускоряется. Все наши атмосферные модели говорят нам о том, что главным источников выбросов являются тропики», - рассказал профессор Грант Аллен из университета Манчестера.

Исследователи установили, что повышенный выход метана идет из тропиков. Это может объясняться усиливающимся глобальным потеплением. Ученые провели специальные полевые исследования в январе 2019 года, которые показали, что из застойных болот, преимущественно, Замбии поступает большое количество метана. Рост температуры пагубно влияет на присутствующие в водоемах микроорганизмы. Так как атмосфера накалена, у них укоряется метаболизм, следовательно, увеличивается и выделение метана. Такой рост выделения ученые считают опасным. Они заявляют, что такое сильное ускорение может быть не сдержано даже Парижскими соглашениями по климату.