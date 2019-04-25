Бывший директор СВР раскрыл реальную угрозу человечества

Сегодня, 07:50

Экологическая катастрофа, по мнению экс-директора Службы внешней разведки Вячеслава Трубникова, в данный момент несет самую большую опасность для Земли.

Трубников уверен, что именно проблемы с экологией, а именно нежелание человечества бороться с этой проблемой, может в результате привести к исчезновению цивилизации. Вероятно, специалист имеет ввиду, что главам мировых держав не стоит заострять свое внимание на санкциях, конкуренции и другим политическим вопросам, ведь если в ближайшее время не помешать развитию экологической катастрофы, то даже самое страшное ядерное оружие переплюнет загрязнение атмосферы Земли, и в итоге экология погубит человечество.

«Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», - заявил Трубников.

При этом даже в России сейчас нет правильной стратегии борьбы с загрязнением окружающей среды. В большинстве городов мусорные свалки приносят много проблем не только населению, но и животному миру. В первую очередь, по мнению ряда экспертов в сфере экологических проблем, над устранением опасности стоит поработать именно населению РФ.