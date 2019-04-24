Неминуемое глобальное потепление будет стоить человечеству 67 триллионов долларов

Сегодня, 09:35

Медленно приближаясь к Солнцу, температура Земли увеличиваются. Ученые посчитали, ущерб, который нанесет природа в ближайшие 80 лет будет стоить человечеству 67 триллионов долларов.

Ученые разрабатывают две теории глобального потепления – благоприятную и неблагоприятную. При этом катастрофа будет при любом раскладе. Ущерб, нанесенный подъёмом температуры на 2 градуса, оценивается в 35 трлн долларов. Подъем воды Мирового океана, смытые города и деревни, практически полностью разрушенная экономическая система – благоприятный исход по мнение специалистов.

При неблагоприятном – температура поднимется на 3 градуса, и ущерб составит уже 65 трлн долларов. При таком раскладе, планета потеряет свой текущий облик: ледники растают, большую часть суши заполнит океан. Вопрос будет стоять в спасении человечества.

Однако, точно предсказать повышении температуры невозможно. Вышеприведенные данные справедливы если траектория движения Земли не изменится к 2100 году. Помимо естественного нагревания от светила, на глобальное потепление влияют результаты жизнедеятельности самого человечества. Множество отходов «забивают» атмосферу планеты, усиливая парниковый эффект.