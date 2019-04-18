Новый позитивный экологический налог может появиться в России

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Новый налог предназначен, в первую очередь, для «грязных» предприятий, которые сливают нечистоты. Этот налог заменит платежи, которые существуют сейчас и подтолкнут предприятия к использованию более экологичных методов.

Данный налог - пример хорошего законотворчества в нашей стране. Нынешние платежи за сброс нечистот достаточно малоэффективны. Предприятиям выгодно просто выплачивать их, нежели строить дорогие очистительные комплексы. Законопроект, кроме непосредственно налога, предлагает введение субсидий для строительства и обновления очистных сооружений.

Эта мера, несомненно, позитивно скажется на экологической ситуации в поселениях, расположенных близко к промышленным предприятиям. Если сбрасывать нечистоты будет невыгодно, а строительство очистных будет более доступно - вероятно предприятия достаточно быстро перейдут на менее вредное производство.

Мало того- на некоторое время- данная мера увеличит поступления в бюджет городов, которые в свою очередь смогу потратить эти деньги на решение местных проблем.

Этот комплекс мер, вероятно, увеличит уровень жизни в стране. Однако, не стоит забывать, что дополнительные затраты для предприятий могут возыметь и негативный эффект - есть вероятность того, что затронутые новым налогом захотят возместить убытки за счет увеличения стоимости производимой продукции, что негативно может сказаться на рядовых гражданах.