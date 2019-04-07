«Вы живете по другим законам!»: Жители Архангельска обвинили полицию в срыве «антимусорного» митинга

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Палатки нарушают архитектуру города, заявили правоохранители митингующим горожанам, и оттеснили людей с площади.

Обещанный северными регионами Единый День Протеста состоялся. Однако не везде он прошел гладко. И если в Северодвинске митингующие прошли бодрым маршем без происшествий, то в центре «мусорного» сопротивления, в Архангельске, без конфликтов не обошлось. Неожиданно в дело вмешалась полиция. Активистов заставили покинуть площадь, и убрать установленные палатки, в которых все неравнодушные могли получить информацию о строительстве полигона, «мусорной» реформе и получить инвентарь, необходимый для общего субботника. Правоохранители заявили, что палатки не вписывают в окружающую архитектуру, а, следовательно, им здесь не место. На что бойкие старушки-протестантки заявили, что не место в городе огромной свалке, которую, по их твердому убеждению, хотят организовать едва ли не у них на пороге.

Полицейские попытались убедить активистов, что их требования абсолютно законны, но митингующие не желали смириться «Вы живете по другим законам!», - возмущенно заявили они. Дело закончилось тем, что архангельцам дали провести митинг-шествие с лозунгами «Мы и есть власть!», «Мусор не пройдет!», «Свалке нет!» и тому подобное, однако протест проходил при плотном оцеплении.

Большая часть активистов не захотела участвовать в таком мероприятии, заявляя, что в таком плотном кольце из правоохранителей их никто не увидит. В срыве «антимусорного» митинга, который мог собрать под свои знамена десятки тысяч, общественники обвили полицию. Однако их митинг попал в Сеть, и уже набирает просмотры тысячами.