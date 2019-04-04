Беглов-супермен не решает проблем: В Санкт-Петербурге нашли кучи мусора со времён Чемпионата мира по футболу

Сегодня, 19:30

Загаженной почти год остаётся большая территория Островов.

Жители Санкт-Петербурга устали терпеть произвол коммунальщиков и требуют всероссийской огласки их проблемы. Оказалось, что уже почти год коммунальные службы игнорируют большую территорию берега Невы. Заново обустроенный Крестовский остров утопает в мусоре, о чём свидетельствуют сделанные петербуржцами фотографии. Отметим, что на Крестовском острове расположен уникальный в своём роде стадион «Санкт-Петербург».

Во время Чемпионата мира по футболу-2018 на нём забивали голы игроки сборных Аргентины, Англии, Бразилии, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Франции и многих других стран. Петербуржцами отмечается, что последняя уборка территории проводилась на данном участке Островов приблизительно во времена Чемпионата – вместительные контейнеры позволили коммунальным службам надолго забыть об обязанностях. Но образовавшиеся кучи мусора разнесло по набережной, что сделало остров небезопасным.

Интересно, что в период проведения матчей коммунальщики даже хвастались скоростью уборки прилегающей к стадиону территории, что оставляет ещё больше вопросов из-за её заброшенности сегодня. Неизвестно отношение врио губернатора города Александра Беглова к данной проблеме. Его подвиги последних месяцев прославили его как настоящего супермена в российском Метрополисе, а недавний лозунг о готовности решить все проблемы людей пока не находит своего применения на практике.