«Там же рыбу ловят!»: Река Дон покрылась зловонными нечистотами - эпидемия на горизонте?

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Рыбаки вылавливают, вероятно, из кишащей инфекциями реки рыбу, что может привести к плачевным последствиям.

Дон — крупнейшая река, протекающая по европейской части России, после реки Волга и Урала. Омывая город-миллионник Ростов-на Дону, она простирается на сотни километров, радуя своим изобилием рыбы. Прекрасная и полноводная она радовала горожан во все времена года. Однако в последнее время ситуация изменилась, и не в лучшую сторону. Катастрофическое состояние окружающей среды сильно повлияло на водный баланс.

3 апреля в сети появились фотографии, сделанные жителями Ростова, на которых запечатлено, что река Дон покрылась зловонными нечистотами, переливающиеся всеми цветами радуги. Это экологическая катастрофа, ведь такие стоки очень опасны для здоровья людей. Подписчики местной группы не сильно были удивлены увиденным. Некоторые из них утверждают, что в реку выведено много стоковых труб, которые и отравляют водный бассейн. «Там же рыбу ловят!»,- возмутились горожане. Ведь покрытая нечистотами река вряд-ли может содержать экологически чистый рыбный баланс. Получается, эпидемия может быть на горизонте?

Жители Ростова очень надеются, что соответствующие организации проконтролируют дальнейшее развитие ситуации и в кротчайшие сроки очистят главное достояние города Ростова.