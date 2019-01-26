«Северный поток-3»: Из-за метана ЛДНР вместе с Ростовской областью может взлететь на воздух

Сегодня, 08:30

Экологическая ситуация на Донбассе может привести к катастрофе и полностью стереть с лица Земли часть территории России.

Самопровозглашенные республики с самого начала вооруженного конфликта слишком мало внимания уделяют вопросам экологии. За пять лет ситуация стала критической и дальнейшее бездействие властей может привести к масштабной трагедии.

Из-за метана, который скопился в шахтных выработках и стал вырываться на поверхность, ЛДНР вместе с Ростовской областью может взлететь на воздух.

Активистка из Донецка опубликовало видеоматериал, на котором запечатлена горящая в местных водоемах вода. Этот «Северный поток-3″ прорвало в самом центре города Донецка, и такая ситуация наблюдается во всех городах, где есть шахты.

Кроме самой очевидной опасности – взрыва метана есть еще одна – загрязнение атмосферы и отравление грунтовых вод, которые из некоторых шахт уже давно никто ни откачивает. Как известно, грунтовые воды питают реки, а реки питают водохранилища, из которых вода поступает в дома и квартиры.

Обогащенная метаном вода может привести к серьезным заболеваниям: раку, экземе, разрушению костной ткани и органическим повреждениям головного мозга. Для этого ее даже не надо пить, достаточно обычных ежедневных гигиенических процедур.