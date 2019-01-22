Фекальный ледник захватывает село в Челябинской области

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В зону его «наступления» в селе Большое Баландино попали несколько дворов, находящихся на улице Молодёжная. Хозяева двух домов уже не могут использовать придомовые постройки.

Все двери заблокировал выросший лёд, как передает портал sn74. Таким образом, фекальный ледник постепенно захватывает целое село в Челябинской области.

Ледник образовался из-за канализационной выгребной ямы. Её построили больше тридцати лет назад для многоквартирного дома, который на Молодёжной является единственным.

Его жильцы, а там 18 квартир, платят за коммунальные услуги каждый сам за себя. Сначала за своевременной откачкой канализации они следили сообща. Даже назначили женщину, ответственную за сбор денег за её вывоз.

Однако, после многократного роста тарифов, некоторые жильцы просто отказались платить. Добросовестные продолжают сами оплачивать вызовы спецмашин, но ямы надолго не хватает.

В то же время, никакие услуги сейчас не оказываются бесплатно, в том числе и ассенизационные. Вот и потекла из выгребной ямы речка, образовывая фекальный ледник.

Он по своей площади уже достиг нескольких десятков квадратных метров. Пока зима и мороз, источаемые им миазмы минимальны. Несложно представить, каким ужасающим станет запах весной, когда всё это безобразие начнёт таять.

Помимо возможности распространения микробов, могут загрязниться и находящиеся на этой улице источники питьевой воды. На ней отсутствует центральный водопровод.