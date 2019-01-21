Подозрительный смог окутал Абакан

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Жители столицы Хакасии в первый день рабочей недели ощутили тревогу, связанную со странными явлениями в атмосфере. Особенно беспокоил неприятный запах, который ощущался во всех районах города.

Подозрительный смог с самого утра окутал Абакан. Мутная дымка, напоминающая молоко разбавленное водой, заползла во все кварталы, вызывая у жителей, спешащих на работу, кашель и резь в глазах. Естественно, посыпались обращения в местную администрацию. Однако чиновники сообщили, что данное явление характерно для зимнего периода, когда отсутствие ветра благоприятствует концентрации взвеси выделяемых тепловыми станциями осадков. Кроме того, выхлопные газы автомобилей и общественного транспорта задерживаются в воздухе из-за штиля и низкого давления.

Жители столицы Хакасии продолжают писать в социальных сетях, что такое явление им неизвестно. Если ранее и был густой туман, то он не имел столь выраженного неприятного запаха. Метеорологи по местным каналам телевидения обещают, что уже с ночи 22 января, ветер достигнет скорости от пяти метров в секунду, а значит, смог будет развеян. Кроме того, в Хакасии ожидается резкое потепление до минус пяти градусов по Цельсию.