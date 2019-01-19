Киты-убийцы могут умереть из-за горбуши

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С каждым годом популяция косаток уменьшается и возможная причина этого – горбуша.

В последние годы установили несколько причин вызывающих снижение численности косаток на Тихоокеанском Северо-Западе: строительство плотин, шум судов, загрязнение моря. Совсем недавно определили новую угрозу косаткам – горбушу.

Изначально исследователи натолкнулись на одну интересную тенденцию – за последние два десятилетия значительно большое количество китов погибло в четные годы, чем в нечетные годы. В недавно опубликованной статье исследователи предполагают, что закономерность связана с горбушей, которая возвращается в море Селиш между штатом Вашингтон и Канадой в огромных количествах раз в два года. Ученые подозревают, что огромные скопления рыбы, которые увеличились в результате усилий по сохранению морской экосистемы за последние два десятилетия, могут помешать способности китов-убийц охотиться.

Учитывая тяжелое положение косаток, которые, по словам чиновников, находятся на грани исчезновения, исследователи решили обнародовать свое открытие, не дожидаясь расследования его причин. По мнению исследователей, лучше дать ложное предположение, чем дать косаткам умереть

«Главным моментом было публичное выступление об этой двухлетней схеме, чтобы люди могли начать думать об этом важном, совершенно неожиданном факторе сокращения численности этих китов», - сказал один из авторов, Грег Руджероне. «Важно лучше понять, что здесь происходит, потому что это может помочь в восстановлении».