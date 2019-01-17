Город под Воронежем накрыл пепельный снегопад

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Такие осадки в очередной раз произошли в городе Лиски. Их источником, как уверены жители, является местный маслозавод.

Он вновь накрыл почти целый город под Воронежем пепельным снегопадом. Впрочем, в осадках было замечено и множество шелухи.

Это уже не первый случай в этом райцентре. Предыдущий, когда Лиски также оказались под пеплом и горелой шелухой, случился 22 декабря.

Жители оказались не на шутку напуганы этими выбросами остатков горения. Многие предположили, что предприятие просто сэкономило на установках фильтровальных систем.

У других версия иная. Фильтры имеются в наличии и работают в соответствии со своими параметрами. Однако они не могут справиться с объёмами выбросов при резком росте производства.

Общественники уже обратились в федеральную службу, осуществляющую надзор за природопользованием.