В Сибее запрещено гулять детям из-за загазованности

Сегодня, 13:27

Смог над шахтерским городом в Башкирии уже давно не дает вести нормальную жизнедеятельности жителям. Власти запретили прогулки на открытом воздухе в детских садах, а взрослым порекомендовали носить респираторы для уменьшения вредного воздействия на организм.

Жители Сибея (Башкирия)неоднократно жаловались в социальных сетях на смог, который постоянно висит над населенным пунктом. Его едкий запах семечек и тухлых яиц просто не дает дышать людям и приводит к развитию серьезных заболеваний. Исследователи установили, что природой его образования является эндогенное тление рудных пород, которое идет на заброшенных карьерах, где ранее добывали медную руду.

Руководство сибирского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината запустил программу по рекультивации карьеров только после того, как данная проблема получила широкую огласку, а о данном чрезвычайном происшествии узнали в Москве. Теперь же в Сибае работает «горячая линия», по которой жители могут узнать об экологической ситуации в городе и том, как устраняют последствия тлеющего горения в горных породах шахты.

Глава городской администрации Рустем Афзалов обратился к горожанам. В социальных сетях он попросил жителей микрорайона «Рудничный» реже бывать на улице и чаще увлажнять воздух в помещении. Также мэр посоветовал промывать глаза, нос и рот и использовать респиратор. На сегодняшний день во всех дошкольных заведениях города запрещены прогулки на свежем воздухе, а горожанам рекомендовано носить респираторы.