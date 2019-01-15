Городку Нефтяники мало собственной вони: Теперь туда станут свозить и мусор из Омска

Сегодня, 20:02

Именно к такому заключению пришли чиновники при экстренном внедрении мусорной реформы. Жители региона не уверены, что она разрабатывалась качественно.

Городку Нефтяники, по их мнению, мало собственной вони. Теперь туда станут свозить и твёрдый мусор из Омска.

Экологи высказали свои опасения в том, что это не самое рациональное решение. После него Нефтяники накроет новая неимоверная волна вони.

Глава регионального Минэкологии ответил, что предусмотрено соблюдение всех санитарных норм. В противном случае, оператора ожидает применение санкций.

До 25 мая на территории региона запланирован запуск двух станций, которые займутся сортировкой мусора. Местом их расположения станут Кормиловский и Таврический районы.

При сортировке будет отбираться органика, отправляемая на компостирование. Всё остальное станет складироваться на полигоне.