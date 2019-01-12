«Если не мы, то кто»: Сергей Зверев призвал прекратить строительство завода на берегу Байкала

Артист считает это несправедливым и нужно «прекратить этот беспредел».
На своей странице в «Инстаграм» Зверев написал злостное послание о несправедливости в отношении жителей Слюдянского района Иркутской области, где ведется подготовка к строительству завода по разливу питьевой води из Байкала.
Зверев заявляет, что завод нанесёт непоправимый ущерб природе и экологии всего озера, которое и без того страдает от экологических проблем.
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Как вы считаете, это справедливо, что на берегу озера Байкал в Слюдянском районе собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды и эта питьевая вода из Байкала будет поставляться в Китай???!!! 🤬🤬🤬 Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем. 📣📣📣 Это уникальное место! 💧💧💧 Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелетных птиц, в том числе и редких. 🐦🦆🐧 Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области. 🌊🌊🌊 Ученые говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. 💦💦💦 Но никак не строительства промышленного объекта! 😡😡😡 Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. 🐟🐟🐟 Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб!Давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы, то кто??? 🖌🖌🖌 Жители обратились к губернатору Иркутской области Сергею Левченко и Минприроды России с требованием не допустить строительства завода... Также люди написали петицию, её подписали 399 154 человека, и петицию принудительно закрыли!!! Посоветуйте, что делать жителям??? Куда обращаться??? И куда ещё жаловаться??? #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #родина #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка
На озере Байкал инициировано строительство завода, который будет добывать и разливать воду в бутылки для Китая. В то время, местным жителям не разрешают брать землю в аренду и строить дома, а также будет запрещён вылов рыбы в этом районе, так как труба будет тянуться по озеру на 3 километра.
Сергей Зверев призывает всех неравнодушных к родной земле и природе поддержать инициативу прекращения строительства завода на берегу Байкала. Также он сообщает, что петицию подписали почти 400 000 человек, но в дальнейшем её принудительно удалили.