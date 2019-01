«Если не мы, то кто»: Сергей Зверев призвал прекратить строительство завода на берегу Байкала

View this post on Instagram

Как вы считаете, это справедливо, что на берегу озера Байкал в Слюдянском районе собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды и эта питьевая вода из Байкала будет поставляться в Китай???!!! 🤬🤬🤬 Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем. 📣📣📣 Это уникальное место! 💧💧💧 Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелетных птиц, в том числе и редких. 🐦🦆🐧 Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области. 🌊🌊🌊 Ученые говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. 💦💦💦 Но никак не строительства промышленного объекта! 😡😡😡 Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. 🐟🐟🐟 Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб!Давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы, то кто??? 🖌🖌🖌 Жители обратились к губернатору Иркутской области Сергею Левченко и Минприроды России с требованием не допустить строительства завода... Также люди написали петицию, её подписали 399 154 человека, и петицию принудительно закрыли!!! Посоветуйте, что делать жителям??? Куда обращаться??? И куда ещё жаловаться??? #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #родина #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка