«Если не мы, то кто»: Сергей Зверев призвал прекратить строительство завода на берегу Байкала

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Артист считает это несправедливым и нужно «прекратить этот беспредел».

На своей странице в «Инстаграм» Зверев написал злостное послание о несправедливости в отношении жителей Слюдянского района Иркутской области, где ведется подготовка к строительству завода по разливу питьевой води из Байкала.

Зверев заявляет, что завод нанесёт непоправимый ущерб природе и экологии всего озера, которое и без того страдает от экологических проблем.

На озере Байкал инициировано строительство завода, который будет добывать и разливать воду в бутылки для Китая. В то время, местным жителям не разрешают брать землю в аренду и строить дома, а также будет запрещён вылов рыбы в этом районе, так как труба будет тянуться по озеру на 3 километра.

Сергей Зверев призывает всех неравнодушных к родной земле и природе поддержать инициативу прекращения строительства завода на берегу Байкала. Также он сообщает, что петицию подписали почти 400 000 человек, но в дальнейшем её принудительно удалили.