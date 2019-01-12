Норвежские экологи сообщили о возможности масштабного ртутного загрязнения и обратились за помощью к России

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«Мы не хотим, чтобы Норвегия своими необдуманными действиями спровоцировала острое загрязнение, которое останется в морской среде на тысячи лет», - заявили природоохранные организации и обратились за помощью к России. Как пишет издание «Регионы Онлайн», речь идет о затопленной на дне Баренцева моря подводной немецкой лодки времен Второй мировой войны.

Подводная лодка U-864 была потоплена вблизи Бергена в 1945 году, обнаружили ее на глубине 150 метров в 2003 году. Об опасном содержимом лодки стало известно в 2011 году из архивов, с которых сняли гриф «секретно». Согласно им, вместе с лодкой на дне лежит ядовитый груз - 65 тонн металлической ртути и 2 тонны оксида урана. Помимо этого, есть данные, что лодка перевозила тротил, и есть опасность не только утечки токсичных веществ, но и взрыва. Масштабное ртутное загрязнение может нанести непоправимый ущерб биоресурсам всего арктического региона. Независимые норвежские природоохранные организации подчеркивают, что решение властей Норвегии просто накрыть лодку песком и камнями является опасным. «У королевства нет необходимых технологий и опыта в решении таких сложных технологических задач, которые есть у России», - отмечает глава норвежской природоохранной организации «Зеленые воины» Курт Оддекалв.







