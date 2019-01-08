Замусоренную пойму реки Урвань в КБР назвали «жутким местом»

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Жители Кабардино-Балкарской республики возмущаются тем, насколько загрязнена река Урвань на 27-м километре.

Пользователь Сети разместил ролик в Instagram, где показывает, что берега в районе поймы реки Урвань завалены мусором. Из-за большого количества пищевых отходов река распространяет ужасный смрад. Автор ролика назвал это «жутким местом».

Местные жители, говорит автор видео, требуют принять меры по очистке реки.

Люди, комментирующие видео, говорят, что ни местным властям, ни окрестным жителям нет дела до того, чисто ли там, где они живут. Комментаторы утверждают, что не так уж сложно было бы очистить русло реки, а потом поддерживать чистоту, просто не сваливать в реку бытовые отходы (ведь практически весь мусор – это то, что выбрасывают сами местные жители). А сейчас люди ведут себя хуже варваров, как будто живут последний день. Экологические нормы поведения не прививаются детям в садике, в школе и семьях.

Другие люди, правда говорят, что этот мусор набросали не местные дачники, а что его принесло течением из Нальчика. Жалко реку. А ведь в ней когда-то водилась замечательная рыба. Например, усач был.

Еще один пользователь говорит, что такие свалки будут до тех пор, пока в каждом регионе не будут созданы предприятия по безвредной переработке мусора.

Несмотря на упреки комментаторов к властям, официальные органы заинтересовались публикацией. В соответствии с заявлением Минприроды КБР, должна быть проведена проверка. Результаты чиновники обещали сообщить.