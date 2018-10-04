«Мы - проблема»: Земляне успешно сами справятся с условиями для апокалипсиса - ученые

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Конец света не означает инопланетное вторжение или столкновение с астероидом. Человек своими руками ломает все, что у него есть.

К сожалению, на данном этапе главным врагом планеты является человек. Он действительно делает практически все, чтобы уничтожить все, что ему дает природа. Ученые-экологи продолжают утверждать, что земляне успешно сами справятся с обустройством условий для апокалипсиса без инопланетного вторжения ужасного взрыва или мистических астероидов.

Во-первых, Земля не успевает восстанавливаться от результатов деятельности человека и выкачивания им ресурсов из имеющихся запасов. К сожалению, перенаселение планеты контролируется разве что Китаем, который просто неспособен обеспечить абсолютно всех своих граждан рабочими местами и необходимыми условиями для жизни. Впрочем, меры по контролю были приняты слишком поздно и уже начиная со средневековья население Китая исчислялось миллионами, в то время, как самые большие города Европы имели лишь 100-тысячное население.

Во-вторых отходы, выбрасываемые человеком на свалку, все еще никуда мистическим образом не исчезают. Планета вынуждена перерабатывать весь этот мусор и она действительно не справляется с таким количеством, причем достаточно сложных соединений. Например, пластик разлагается в течение 500 лет, а если выбрасывать его в мировой океан, то сильно пострадает его флора и фауна, что естественно сильно скажется на экологии.

Пресловутый парниковый эффект действительно существует и его результатом стало таяние ледников Антарктиды. Ученые утверждают, что повышение уровня мирового океана на 3 метра может привести к непоправимым последствиям и потерям для человечества. Разливы нефти вообще отдельная история. Подобные катастрофы нереально сильно вредят экологии и в основном водной. В тех местах, где произошел разлив, морская флора и фауна страдает и как на участке с выжженной травой долго восстанавливается.

Электронные отходы также являются отдельной статьей в преступлениях человечества по отношению к планете. К сожалению, человек, когда создает нечто необходимое для остального населения, он не задумывается в дальнейшем как утилизировать вещь, если вдруг появится более усовершенствованная модель. Только в 2012 году люди выбросили почти 50 млн тонн использованной техники. Страшно подумать, насколько большой ущерб эти отходы наносят планете.

Выбросы отходов заводов, выхлопы автомобилей, мусор, даже стиральные порошки с большим содержанием анионных ПАВ (поверхностно-активных веществ) и фосфатов - все это наносит непоправимый ущерб экологии планеты. Мы - проблема, пытаются донести до человечества ученые и для того, чтобы сохранить хотя бы еще на несколько десятилетий нашу планету в хорошем состоянии, чтобы у нее было время на самовосстановление, необходимо прежде всего позаботиться о деятельности человека и предотвращения ее влияния на окружающую среду.