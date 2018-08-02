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Опасное растение амброзия способно провоцировать бронхиальную астму и вызвать отек легких.

Вячеслав Мартынов, куратор направления ЖКХ в Молодежном активе АР Крым рассказал, что на данный момент крымская молодежь воюет с амброзией и призывает всех крымчан присоединяться к эко-акции. Представитель направления ЖКХ просит сообщать о местах прорастания данного опасного растения, а также по возможности их фиксировать на фото. Можно помочь и другим путем, рассказав о своей неприятной находке по телефону Горячей линии СЗФН АР Крым.

В случае, если растение найдено на частной территории, то владелец земельного участка должен будет сам бороться с растением. Если же хозяин земли не будет предпринимать никаких действий по уничтожению амброзии, то таким людям предусмотрено административное наказание.

Амброзия способна расти на любых земельных участках, и бороться с ней достаточно тяжело. Она вызывает множество аллергических реакций из-за ядовитой пыльцы, которая способна поражать слизистую оболочку, а также провоцирует поллиноз. Ежегодно от пыльцы амброзии страдают тысячи людей по всем странам бывшего СНГ. Население вынуждено принимать антигистаминные препараты для того, чтобы облегчить симптомы действия ядовитого сорняка.