Крошечный еж из Новосибирска может стать инвалидом

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1 августа волонтеры доставили покалеченного ежа из Бердска. Теперь за его здоровье борются ветеринары.

Волонтёры Центра реабилитации диких животных Новосибирска рассказали, что у животного есть гематома на все туловище. Они боятся, что крошечный еж из Бердска может стать инвалидом, поскольку сейчас он еле передвигается. Он получил достаточно серьезную травму лапки, и даже не может на нее опереться.

Сотрудники ЦРДЖ собирают пожертвования на восстановление здоровья ежика. Сам «пациент» на данный момент отдыхает после осмотра ветеринара, который обработал его от паразитов. Также оказалось, что глаза животного тоже пострадали – в них были личинки мух.

Ветеринары предполагают, что животное попало под колеса транспортного средства. Очень часто водители, проезжая по малонаселенным пунктам, не обращают внимания на пробегающих через дорогу колючих животных. Как следствие, они умирают от полученных травм. Волонтеры уверены, что этому ежику просто повезло.