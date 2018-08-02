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Начиная с вечера 1 августа, в диспетчерскую и газовую службы приходят постоянные сообщения. В них говорится о появившемся химическом запахе.

Жители Нижнекамска жалуются на появление в городе «ядовитого» воздуха. Он ощущается не в отдельных местах, а повсеместно.

Некоторые из звонивших сообщили, что запах проник к ним в квартиры даже сквозь закрытые окна. Также жители жаловались, что этот запах вызывает появление горечи в горле.

По поступившим сигналам выехала бригада «Нижнекамскгаза» в сопровождении передвижной экологической лаборатории. Установлено, что сетевой газ в атмосферу не утекал.

Региональное Минэкологии уже заказало для Нижнекамска работы по мониторингу состояния воздуха. После этого можно будет установить, какие предприятия являются источниками загрязнения.

Местным экологам это не под силу. В городе очень много промышленных предприятий и заводов.

Осуществлялись ли ими заборы проб воздуха, чтобы определить, какие вещества там находятся, не сообщается

Пользователи местных соцсетей информируют, что вонь была настолько ужасной, что они проснулись среди ночи и долго после этого не могли заснуть.