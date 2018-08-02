«Атака мошек»: Жители Красноярска страдают от нашествия насекомых

Сегодня, 11:09

Жильцы многоквартирных домов Советского района пожаловались на мелких насекомых, которые отравляют им жизнь.

В Красноярске, по словам очевидцев, произошла настоящая «атака мошек». Жители Красноярска страдают от нашествия мошек, которые скапливаются на первых этажах многоквартирных домов.

Красноярец, проживающий на Аэровокзальной улице, выложил видео, на котором мелкая мошкара облепила окно квартиры, находящейся на первом этаже. Автор ролика предполагает, что насекомые изначально располагались на дереве в виде личинок, которые поразили все листья деревьев, находящихся у дома.

Мужчина предполагает, что личинки мошки окрыляются, а затем атакуют окна красноярцев, создавая множество неудобств. Они, как утверждает мужчина, не могут открыть летом окна, поскольку вся живность мигом попадет в квартиру.

В борьбе с насекомыми даже москитная сетка бессильна. Только в темное время суток красноярцы могут наслаждаться спокойствием, поскольку после захода солнца их не видно. Неизвестно также, какие службы должны заниматься их уничтожением.

Напомним, во время ЧМ-2018 по футболу Волгоград атаковала мошкара. Теперь болельщики со всего мира знакомы с данным насекомым, и даже выучили слово «moshka».