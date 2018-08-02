«Уничтожат планету и улетят в космос»: Китай вскоре станет непригодным для жизни

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В будущем китайцы всей страной улетят на Марс, сделав планету одной большой страной и одним большим заводом, считают эксперты.

Американские учёные из Массачусетского технологического института в рамках своих недавних исследований пришли к выводу, что Китай вскоре станет территорией, которая неподходящая для жизни людей. Он будет непригодным уже к концу столетия. По словам учёных, более миллиарда человек лишатся дома из-за частой и сильной жары.

Исследователи пришли к выводу, что изменения климата будут связаны с антропогенными выбросами углекислого газа. Они станут причиной увеличения максимальных температур в северном регионе Великой Китайской равнины. Кстати, по случайности, именно эта часть страны является наиболее сейсмически активной.

Жара в Китае окажется более серьёзной также из-за экстремальной погоды в Персидском заливе. Вместе с температурами поднимается и влажность воздуха. Этот фактор будет мешать охлаждению организма китайцев и испарениям их пота. Человек даже может умереть, если влажность воздуха достигнет 100%, а температура – 35 градусов по Цельсию.

Вместе с этим, Китай активно сжигает полезные ископаемые и расширяет производство. Кроме того, страна активно использует вещество трихлорфторметан. Оно запрещено во всём мире из-за того, что приводит к появлению озоновых дыр. Кстати, именно Китай использует трихлорфторметан на теневых заводах и является главным виновником появления «пробоин» в озоновом шаре Земли. Многие фабрики попросту игнорируют запреты мирового сообщества, ведь трихлорфторметан очень дешёвый. С ним производят холодильники, дезодоранты и различные аэрозоли.

Именно озоновые дыры, которые появились по вине Китая, приводят к таянию мировых вечных льдов, что неумолимо изменяет климат всей Земли. Сам же Китай уничтожит свою страну уже в 2070-2100 годах.

Эксперты считают, что китайцы уничтожат свою страну, Землю, а затем улетят в космос. Именно поэтому правительство Китая стало активно развивать космическую сферу, желая стать лидером в гонке с США, Илоном Маском и Джеффом Безосом. Конспирологи уверены, что китайцы хотят покорить Марс и сделать его пригодным для обитания. Затем они захватят планету и начнут снова строить свои заводы, оставив землян с экологическими проблемами. Кроме того, космическое путешествие решит проблему с перенаселением Китая.