«Вонища стоит неимоверная»: Жители Приморья обнаружили слив фекалий

Сегодня, 05:15

В Сети появилось видео, на котором отдыхающие запечатлели, как в Японское море стекают канализационные стоки.

Жители Приморья массово жалуются на испорченный отдых из-за невыносимого запаха канализации на одном из пляжей. Туристы без труда обнаружили источник проблемы. Им оказалась база отдыха Новый Мир, принадлежащая ЗАТО Большой Камень, которая загрязняет морские воды канализацией. Слив фекалий засняли очевидцы и выложили доказательство в Интернет. Они пишут, что о купании даже речи быть не может, потому что «вонища стоит неимоверная».

На изменение состава воды уже отреагировала морская флора и фауна. У берега появились не характерные для этой части Приморского края зеленые водоросли и дохлая рыба. Эти факторы добавляют новых красок «жуткой вони».

По мнению экспертов, «вонища» установившаяся на побережье чревата проблемами для здоровья человека, так как из-за размножившихся бактерий есть риск заболеть.

Муниципальные власти пока никак не отреагировали на творящееся беззаконие.